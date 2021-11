Julen, decepcionado con los 'Gemeliers': "Saben que les tenemos cariño y han jugado con eso"

Julen se desahoga con Luis Rollán sobre Jesús y Dani: "Siento decepción"

Los 'Gemeliers' nominaron a Julen y Sandra con dos y tres puntos

Julen destapa el motivo por el que cree que los hermanos les nominaron

Las nominaciones de esta semana han caído a algunos con un jarro de agua fría en 'La casa de los secretos'. Los 'Gemeliers' dieron dos puntos a Julen y tres a Sandra y esto no ha gustado a la pareja, en el especial a él.

Julen, decepcionado con los 'Gemeliers'

Julen se desahoga con Luis Rollán sobre la actitud de los 'Gemeliers', con los que él tenía una relación especial en la casa: "Siento una decepción... Les salió una vena macarra". Y es que no entiende las formas que tuvieron los hermanos en darle los puntos a él y a Sandra "Lo siento, pero a mí como hablaron a Sandra... Decir que me envenena, yo no puedo confiar ya en esas personas. Aunque me vuelva a hablar, aunque tenga un trato cordial, no voy a volver a confiar porque me han fallado".

Luis Rollán, sobre los gemelos: "No entendí cosas"

Luis Rollán le afirma a su compañero que él tampoco entendió "cosas" de todo esto ni tampoco que solo estén pensando en el juego y las nominaciones: "Jesús para lo único que me habló es para preguntarme, ¿tú me vas a seguir nominando?". Y comenta, junto a Julen que hay comentarios como "cuando estemos en la final" que han salido de su boca que no comprende, lo que su compañero añade: "¿Cómo te puedes dar por metido".

Julen creen que los hermanos han jugado con el cariño que les tienen Sandra y él