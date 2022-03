La relación de Sara y Tom Brusse, paso a paso: los sentimientos afloran después de su primer beso

El tonteo de Sara y Tom, tras esto, ha ido cada vez a más y ha sido él quien ha dado el primer paso, en la fiesta de este fin de semana y tras darse mucho cariño, le daba el primer beso en la soledad del baño, conde saltaban las chispas entre ellos. Tras pasar este momento, los besos, las caricias y los momentos íntimos entre ellos no han faltado en todos los rincones de la casa.

Tom ha dejado claro en 'El cubo' qué fue lo que le impulsó a dar este primer beso a Sara: "Me ha gustado muchísimo" . Él explica todo lo bueno que su compañera le aporta durante las 24 horas que pasan juntos al día: "Cuando estoy con ella no pienso en nada ni en nadie".

"Me mola esta chica, su alegría, su sonrisa...", estas son algunas de las palabras que el televisivo ha compartido con la voz en 'El cubo' y es que no haga falta ni que lo diga, no puede evitar estar todo el día junto a Sara por la casa. Algo a lo que Virginia, la madre de Sara, ha reaccionado en plató y donde ha desvelado los descalificativos que está recibiendo sobre su hija a través de las redes por todo esto, lo que ha hecho reaccionar a Toñi Moreno en plató.