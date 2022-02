Carmen Lomana convivirá con los habitantes de 'La casa de los secretos': "Voy a poner un poco de orden"

Carmen Lomana es la nueva habitante VIP de 'La casa de los secretos'

"Voy a enseñarles a comportarse", ha asegurado

"No me imagino cómo será tu convivencia con Nissy y Carmen", ha temido Toñi Moreno

Carmen Lomana es la nueva habitante VIP' de 'La casa de los secretos'. La exconcursante de 'Supervivientes' entrará en la casa más vigilada de España a vivir una experiencia inolvidable: "Me han dicho tanto que no hablase que me he quedado sin habla. Que se preparen, voy a poner un poco de orden y a enseñarles a comportarse. Seguro que lo vamos a pasar bien porque se puede enseñar sin humillar a nadie", asegura.

"Yo que te conozco no me imagino cómo va a ser tu convivencia con Nissy, con Carmen…", ha comentado Toñi Moreno. "No voy a tener problema con la convivencia porque voy a pasármelo bien, seguro que ellos también me pueden enseñar cosas a mí", ha respondido Lomana.