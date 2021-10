Las sorpresas que conmueven a Isabel Rábago: "Hace dos años que no veo a mi hermana"

Los habitantes de la casa de Guadalix han desempaquetado sus cajas, mundialmente conocido como 'unboxing' , pensando que comenzaba el primer cometido de la prueba, pero no, han tenido las sorpresas de sus seres queridos.

Isabel Rábago tenía un deseo en la casa, saber si Carlos, su pareja y las cosas fuera estaban bien. La concursante ha abierto la caja y no ha podido evitar emocionarse desde el principio. Al ver el colgante que se encontraba en el paquete ha explicado el por qué de su reacción: "Esto es de mi amor" . Además, también ha recibido un dibujo de dos de sus sobrinos y por el que ha explicado que "hace dos años" que no ve a su hermana porque "está al otro lado del mundo".

"Estar aquí supone alejar tu cabeza de fuera porque si no es imposible. Tienes que enfrentar esto sola sin la gente que te conoce", es duro según explica la periodista. Y desvela que se le está haciendo duro estar lejos de su pareja: "Estar casi dos meses aquí sin recibir noticias de la persona que nunca me he separado desde que tengo 19 años... Solo quería saber si estaba bien".