¡Sube la temperatura entre Adri y Marta!: así ha sido su noche más pasional en 'La casa de los secretos'

Marta y Adrián tuvieron mucha química desde que se convirtieron en habitantes de 'La casa de los secretos'. Los concursantes tuvieron mucho feeling desde primer momento y se convirtieron en un apoyo fundamental el uno para el otro. En un primer momento, el de Calatayud no tenía claro qué sentía por su compañera, ya que también tenía mucha complicidad con Virginia. Sin embargo, finalmente acabó decidiéndose por Marta.

Este no ha sido el único rifirrafe entre Marta y Adrián. Al maño le agobia que sus compañeros estén constantemente hablando de su relación, algo que no le ha sentado nada bien a la de Teruel. Sin embargo, después de una gran discusión llega la mejor parte, la reconciliación. Marta y Adrián no han podido contener más sus instintos y han desatado su pasión bajo las sábanas en una noche de lo más ardiente.