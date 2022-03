¡Insectos y pimientos picantes para Tom, Víctor y Miriam en sus papeles decisivos para las nominaciones!

Marta: Dos para Rafa, es lo que siento aunque no cambie nada; y uno para Cora. Es verdad que con Carlos he tenido mis cosas pero confío en él. Con Cora no es que no confíe pero al final ha sido algo que ha ido fluyendo más con la marcha y no desde el principio. Podría haber cambiado las nominaciones pero al final creo que hay que nominar con lo que uno siente.