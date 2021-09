La gala de 'Secret Story' ha comenzado minutos después de que Kiko Hernández le mandara un recado a Bigote Arrocet en Sálvame . Algo que, según ha afirmado, hasta ahora se ha callado por respeto a Teresa Campos, pero no lo va a hacer más: "Voy a decir lo que es él y las veces que ha gritado a María Teresa Campos ". Y ha insistido en que "a las mujeres no se les levanta la voz" y más un caballero como él.

"A mí una persona me ha contado las veces que este señor le ha faltado al respeto, gritándola y le han tenido que echar de su casa", ha asegurado el colaborador de 'Sálvame', aunque ha dejado muy claro que no tiene nada que ver con mal trato, si no con la vida como pareja. Algo que Jorge Javier ha querido dejar claro en el plató de 'Secret Story': "Ha dejado bien claro Kiko que no es mal trato, que era complicado vivir con él, que ella no se sentía feliz con él".