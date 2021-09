Sofía Cristo no se dejaba nada dentro en su 'Línea de la vida' y contaba episodios muy duros de su vida, que ni siquiera su madre sabía de ella. "Con cinco años sufrí abusos sexuales", frase que dejaba sin aire al verbalizarla a la DJ y rota a su madre en plató. Además, también tocó temas como la relación con Nagore Robles , Dios y su rehabilitación. Sofía ha hablado y se ha desahogado con sus compañeros tras esto, pero no ha querido ser muy concreta.

Sofía ha explicado a algunos de sus compañeros en el jardín que ha sido un momento duro para ella y su madre: "El verla llorar ha sido como: 'Hostia, tío. La mujer está flipando" . Luis Rollán le ha preguntado si es algo que no sabía nadie, lo que ella le ha corroborado y no ha querido compartir con sus compañeros: "Es algo muy feo, de mi infancia y lo tenia escondidito".

Bigote Arrocet y Sofía han compartido un momento más íntimo en la habitación en el que hace referencia a Bárbara Rey y de su hermano: "Tenía derecho a saberlo, hay muchas conversaciones a veces que tenemos que ella no entiende algunas reacciones mías. Mi hermano tampoco lo sabía, habrá flipado, le habrá dolido porque es fuerte". Pese a esto, Sofía ha asegurado que está contenta: "He podido hablar de Dios, he notado como me ha quitado un peso de encima y me ha salvado".