Edmundo 'Bigote' Arrocet lleva una semana concursando en 'Secret Story' y ha aprovechado todos estos días para dar su versión sobre la ruptura con María Teresa Campos , algo que no había hecho en estos dos años.

En una nueva gala, Jorge Javier Vázquez le señaló que parecía "con la paciencia al límite". El concursante lo ratificó: "Me dolió mucho el hecho de que ella dijera que la había dejado por un WhatsApp porque sabe que no es verdad. El resto que digan lo que quieran. Lo que pasa es que después se amplió pero que salgan con una carta es un tema íntimo y de cosas de casa, no ha ido nunca conmigo. La mentira tienes las patitas cortas", soltaba.