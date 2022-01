Pero antes que nada, Toñi arrancaba el programa con una amplia sonrisa pero confesando estar muy nerviosa . "Nunca antes lo he estado así", decía recordando que lleva desde los 14 años en televisión. ¿El motivo? La responsabilidad que sentía.

Emocionada, quiso dirigirse directamente a los espectadores: "He podido comprobar estos días en las redes sociales que lo maravilloso de este programa es que los seguidores son los mayores defensores del formato. Tengo esa responsabilidad. Quiero no fallaros, quiero no hacerlo mal y quiero aprender. Os leemos y en todo lo que podamos mejorar, aquí estamos", compartía recibiendo una ovación por parte de todo el plató.