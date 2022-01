Carlos explica a sus compañeros todo sobre las personas no binaries y Brenda reflexiona: "¿Y yo qué soy?"

Carlos es una persona no binarie . No se siente identificade ni con el género masculino ni con el género femenino, sino que comparte cosas de ambos. Por eso muchos de sus compañeros se interesaron mucho sobre el tema nada más conocerle.

"Habría que referirse a mí con palabras intentando quitarle el género", explicaba. No obstante, se mostró receptive a que se dirigiesen como más fácil les fuera posible. "Yo me siento mejor cuando me hablan en femenino porque sé que es más complicado que me digan con la 'e", compartía. Las mellizas Nissy y Laila no tardaron en llamarle "guape"; mientras que Alatzne, Cora, Héctor y Brenda quisieron profundizar más.