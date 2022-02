En cuestión de horas, las cosas han cambiado por completo en 'Secret Story '. El acercamiento de los chicos a Nissy y Laila provocó el fuerte enfado de Carmen y Alatzne. Carmen llamó a hablar a Rafa en un tono que a Álvaro no le gusto nada y que no dudo en reprocharle.

"No hace falta que le hables así, le tratas como a un perro", le recriminaba Álvaro. "¿Por qué dices que le he hablado mal?", gritaba Carmen. "No lo has hecho con toda delicadeza...", ironizaba el concursante. "Tenemos confianza, te estas arrimando mucho, provocador que eres un provocador, me estás intentando dejar a mí mal, tú no sabes la complicidad que tengo yo con alguien para hablarle cómo yo quiera", se quejaba Carmen.