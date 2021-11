Las consecuencias de la visita de Tom Brusse: Julen se agobia y a Sandra no le hace ninguna gracia

Tom Brusse visita a Sandra Pica, se ve las caras con Julen y rompe la tranquilidad entre la pareja

Julen, sobre Sandra y Tom: "No sé que más se quieren decir los dos, si tú quieres cerrar un etapa y empezar otra la cierras"

Sandra y Julen están tensos tras esto, pero consiguen aclararse y apoyarse también en esto

Sandra Pica se abría con Miguel Frigenti en 'La casa de los secretos', quería una conversación con Tom Brusse, tiene cosas pendientes que hablar con él, coincidiendo con que el francés tenía una misión horas más tarde en la casa y se iba a reencontrar con ella.

La visita de Tom Brusse tiene consecuencias en la casa de Guadalix

Sandra no daba crédito al ver a Tom Brusse en la casa, en un primer momento no le dirigía la palabra para intentar ganar la prueba, pero con la llegada de Julen al salón las palabras empezaban entre unos y otros. Tom acusaba a Julen de ser un "mueble" y queriendo avisar a Sandra sobre él, mientras el concursante no quería tener un enfrentamiento con él.

Momentos más tarde del momento tenso, Sandra mostraba su enfado con la visita que había recibido y Julen le decía que "hay cosas que le tiene que explicar". Ella le asegura que quiere enterrar el pasado y él se pregunta si no lo había enterrado ya: "Si no quiere que pasen estas cosas no hables". Él niega que sean "celos" y piensa que "si tú has acabado algo con alguien" lo has acabado y esa persona "tiene que hacer su vida y tú la tuya".

Julen se desahoga sobre lo ocurrido: "No sé qué más se quieren decir los dos"

Julen, aunque a Sandra Pica le asegura que no le pasa nada y que solo está analizando lo ocurrido en la gala, en la intimidad de 'El cubo' asegura que vivió "un momento incomodo" porque "se sentía como qué hago yo aquí". "No sé que más se quieren decir los dos, si tú quieres cerrar un etapa y empezar otra la cierras", explica el joven. Que también se desahoga con Dani: "Si Sandra quiere empezar una nueva etapa conmigo es lo que más quiero ahora mismo, pero si va a estar quedando con él ya me conozco yo esas películas".

Sandra y Julen aclaran el tema y todo vuelve a la normalidad