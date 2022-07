Similitudes y diferencias entre los discursos de Isabel Pantoja y María del Monte en las fiestas del Orgullo LGTBIQ+

Analizamos las palabras de Isabel Pantoja en su discurso y, sobre todo, esa frase que repitió en varias ocasiones. Las mismas palabras que utilizó hace dos semanas María del Monte para 'salir del armario' públicamente. Pero esto no es lo único: "Quereos mucho" fue también una de las frases repetidas por ambas. Frases muy significativas que pueden tener un significado especial, como cuando Isabel dice eso de "la bandera es mía. Es vuestra, pero también es mía".

¿Cómo han recibido los fans de la tonadillera sus palabras? Las reacciones no se han hecho esperar. Hay quienes consideran que Isabel Pantoja ha reivindicado su libertad sexual mientras que otros opinan que solo ha mostrado su apoyo al colectivo LGTBI+ (María Patiño se encuentra en el primer grupo: "Ella no da puntada sin hilo. Para mí, ha dicho ante todo el mundo que es bisexual"). "Si María del Monte no hubiera dicho nada, ella tampoco lo hubiera hecho", dice una fan. Hablamos también con Chelo García-Cortés y Las Mellis, ¿qué opinan de esta confesión?