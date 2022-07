María Patiño, cara a cara con Kiko Matamoros tras su polémica con Marta López Álamo: su enfrentamiento en directo

Kiko Matamoros y María Patiño ajustan cuentas tras 'Supervivientes'.

A Matamoros no le ha gustado cómo Patiño ha tratado a Marta López Álamo.

Así ha sido el tenso reencuentro entre María Patiño y Kiko Matamoros tras 'Supervivientes'.

Kiko Matamoros no entiende algunas de las críticas que ha recibido por parte de algunos de sus compañeros de 'Sálvame' a raíz de su participación en 'Supervivientes'. Así de claro se lo dejó a Lydia Lozano la noche del viernes en el 'Deluxe', pero María Patiño también ha sido muy directa con el colaborador. Ahora, se ven las caras en directo en 'Socialité' y discuten por cómo Patiño ha tratado, según Kiko, a su novia, Marta López Álamo.

El cara a cara de María Patiño y Kiko Matamoros

"Yo respeto tu derecho a criticar mi concurso, es tu obligación profesional, y a tener el juicio que te parezca, es algo que hacemos todos y no te pongo peros. Lo que no me ha gustado en absoluto es el trato que, en algún momento le has dado a mi pareja, fuiste muy injusta. Ella actuó correctísima en todo momento, pero hubo formas y contenidos por tu parte que me han desagradado", son las palabras de Kiko.

Además, según Kiko, "la actitud de mis hijos" no perjudican en mi labor y cree que esos juicios por parte de María no están justificados. Cree que ha hecho "un buen concurso" y no entiende ciertas críticas. Patiño responde: "Te he defendido cuando más indefenso estabas, junto a tu chica, en tu período de adaptación, no has estado de vacaciones y has sido el rey de la palapa", comienza a decir María.

"Con respecto a tu chica, no solo ha tenido problemas conmigo, pero no voy a hablar por respeto a otros compañeros, directores y Carlos Sobera", dice directamente la presentadora y aclara ese comentario de "yo no hablo por lo bajo" que le dijo a Marta López Álamo y se compromete a explicárselo a ella: "No entiendo tu polémica de tu parte hacia mí. Sobre tus hijos no me he pronunciado". Se compromete, también, a pedir disculpas si le demuestra que se equivoca.