"Conmigo, Ana María se sentía libre por primera vez, empoderada, fuerte... y eso ha abierto llagas y ha causado la situación que ha causado", nos cuenta Marc Florensa, que añade que Ana María "está mal influenciada" por el entorno de los Ortega Cano y Gloria Camila: "De lo que está pasando no lo entiendo. No soy capaz de entender llamadas, momentos, cosas que suceden constantemente... me enfada".