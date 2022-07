Malú y Albert Rivera, podrían estar en crisis: "No se ven desde el 15 de junio"

Hace unas semanas nos hicimos eco del toque de atención que Pepe de Lucía, el padre de Malú, le hacía a su hija, a la que lleva tiempo sin ver. Ahora, hablamos con él, pero no nos quiere confirmar si la relación de su hija con Albert Rivera podría no estar pasando por un buen momento. Él dice no saber nada, pero nosotros tenemos varios datos que aportar.