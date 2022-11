No hay lugar a dudas. Vemos claramente cómo Shakira levanta el dedo para hacer una peineta y todo indica que va dirigida a su ex, que se encuentra en el campo en ese momento. El periodista Marc Leirado fue testigo del encuentro nos cuenta que Piqué no se esperaba la llegada de Shakira, pues en un principio no tenía la intención de asistir. Marc comparte con todos su interpretación.