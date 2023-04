Luis Font (‘Locomía’) desvela el infierno que vivió con Víctor Sandoval: ''Me dejó tirado''

'Socialité' entrevista a Luis Font, cantante de 'Locomía' y desvela el 'rollete' que tuvo con Víctor Sandoval

Luis Font no se corta un pelo y confiesa que vivió un infierno con Sandoval

‘Socialité’ entrevistó hace unos días a Luis Font para saber cómo se encontraba después de haber expresado públicamente todo lo que ocurrió con el grupo ‘Locomía’ y su hermano. Pero para sorpresa de todos, el cantante quiso hablar sobre otra cosa: el infierno que vivió con Víctor Sandoval.

‘’Víctor y yo nos encontramos en el 2011 después de muchos años, pero quizás no era el momento ni bueno para él ni bueno para mí’’, así confiesa Font el ‘rollete’ que tuvo con Sandoval.

‘’Yo sabía por amigos en común que el tenía cierto interés por mí como hombre. Él me invitó a venir a Madrid, yo en aquel momento económicamente estaba fatal y él se ofreció, me dijo que no me preocupase y que me sacaba el billete de ave’’, explica el cantante.

Luis Font hace hincapié en que el encuentro entre ambos no fue como él había imaginado: ‘’Yo estaba en Barcelona, como comprenderás yo por un rollete no me muevo a Madrid con cuarenta y pico años que tenía en esa época. El encuentro no fue ni medianamente lo que tenía que haber sido por su parte, cuando llegue aquí noté otra posición de él, no percibía que, en los WhatsApp, no me sentía cómodo del todo’’.

El cantante ha desvelado que una de las razones por las que Víctor se comportó así fue porque ‘’estaba muy metido en su situación Nacho Polo, es que era Nacho Polo las 24 horas del día’’, al parecer, el televisivo estaba obsesionado con su ex y le dejó completamente tirado.

Continúa indignado: ‘’Lo que no puedes hacer es dejarme colgado en la estación de Atocha, es decir, me sacó el billete de ida, pero no el de vuelta. Le llamé y ni me atendió, me sentí un rollete, un señor no hace eso’’.