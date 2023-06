"Una temporada viviendo gratis", responde la vedette, que se toma a risa esta noticia, cuando la reportera le pregunta por los posibles tres años que podría pasar en la cárcel de confirmarse esta noticia y si el fallo de la justicia no va a su favor. Esta respuesta pilla de sorpresa ala prensa que le acompaña.

Además Bárbara Rey dice que no quiere hablar mucho más sobre este tema porque "está en manos de los tribunales", pero dice que no entiende por qué sale todo esto ahora, ya que llevan "años con este tema, no tiene sentido que salga ahora". Hace comentarios sobre el tiempo, las vacaciones y lo guapa que quiere estar.