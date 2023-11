Miguel Ángel Silvestre invita a su habitación de hotel a una modelo argentina... ¡y esta lo cuenta todo!

Hace tan solo unas semanas 'Socialité' ponía cara a la chica con la que el actor Miguel Ángel Silvestre habría recuperado la ilusión. Sin embargo, tan solo unos días después, el actor de 'Sin tetas no hay paraíso' se convierte de nuevo en noticia por haber, supuestamente, invitado a una modelo argentina a su habitación de hotel .

Se trata de Eva Bargiela , una modelo argentina que coincidía con Silvestre en un acto celebrado en Buenos Aires y que no tardaba en contar con todo lujo de detalles lo ocurrido:

"Yo fui a un evento de la serie de Miguel Ángel y subí stories a mi cuenta de Instagram (...) A mí me encantan las hamburguesas que se venden en el hotel en que se hizo la presentación (...) Entonces, él me responde una de las stories con un 'Gracias por venir', o algo así. Es muy atento (...) Me comentó que estaba solo comiendo en la habitación y le dije que yo estaba con mis amigas comiendo en el bar. Como soy hospitalaria le dije que si esta era su única noche en Buenos Aires y estaba aburrido, que bajara a tomar unos tragos con nosotras".