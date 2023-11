Dulceida responde a su ex, Ana Legazpi, tras los dardos de su última canción: "Yo prefiero ser elegante"

"Tan dulce como tu nombre. Me amarga pensar lo que podría haber pasado, pero no llegó a pasar. Lo que negabas que harías, es lo que haces tal cual. Tan dulce que envenena (...) A mí me sobran las ganas y a ti follows en Instagram, no sé por qué te vi tan especial. Sabía tu historial, hablé con tus red flags y aún así me dio igual. Entenderás por qué no eres tan especial si jodiste a la persona que no te veía como los demás".