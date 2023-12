De la confesión de Carme Chaparro al dolor de Yolanda Ramos por la muerte de Itziar Castro: "Ayer me mandé mensajes con ella..."

'Socialité' habla con Eduardo Casanova, Carme Chaparro, Blas Cantó, Castelo o Marta Flich sobre la muerte de su amiga Itziar Castro. Todos la recuerdan con mucho cariño, emocionados por su reciente fallecimiento y sin todavía creer que no vayan a ver más a la actriz.

El primero en pronunciarse fue Eduardo Casanova, que no pudo esconder sus sentimientos: "Estoy muy triste, ya no sólo por la pérdida de una compañera y amiga, sino porque creo que la industria del cine español pierde a una actriz que era completamente necesaria". Tras esto, el ahora director añade: "Para mí, la convierte en un mito de la industria".

Carme Chaparro también se deshace en elogios hacia Itziar Castro: "Era una persona que creía profudamente ne la igualdad, la solidaridad y en que todos tenemos que querernos". Además, la periodista comenta: "Me he quedado en shock, es que ayer me mandé los últimos mensajes con ella, estuvimos hablando de cómo íbamos a pasar las navidades y cosas para poder vernos...".