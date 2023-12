Pablo Marqués ha decidido romper con Jessica Bueno ya ha escrito un comunicado: "Me cansan las mentiras y los ocultamientos"

Pablo Marqués se muestra muy firme tras romper con la concursante de 'GH VIP 8': "Puedo hacer lo que me apetezca con mi vida"

Jessica Bueno da la cara tras los rumores de ruptura con su novio: "Ya lo iréis viendo..."

En medio de los rumores de crisis, Pablo Marqués ha decidido dar un paso al frente y ha anunciado a través de sus redes sociales que ya no está con Jessica Bueno. Lo que muchos imaginaban, se ha hecho oficial y él mismo ha contado todos los detalles.

Muy dolido con la forma de actuar de ella, el modelo y empresario se ha mostrado indignado y ha estallado con la que ha sido su pareja hasta hace unos días. Este es el comunicado que ha escrito en sus redes sociales para anunciar su decisión.

Pablo Marqués rompe su relación con Jessica Bueno

La concursante de ‘GH VIP 8’ es una de las mujeres que más ha dado de qué hablar en los últimos meses por su relación con Luitingo y parece que esto ha pasado factura a la relación que tenía con su pareja, Pablo Marqués, que ha decidido romper con ella.

“Después de una semana de desconexión completa, vamos a poner los puntos sobre las íes. Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y, además, no quería. Ahora, sí quiero”, empezaba diciendo el empresario en su comunicado en redes sociales.

“Cuando salió J ese viernes, hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella. Confirmo que he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo ese tiempo”, aclaraba él, muy rotundo.

En todo momento, se ha mostrado muy molesto con Jessica Bueno y ha declarado que, desde que lo dejó con ella el pasado viernes, él está libre: “A partir de ahí, puedo hacer lo que me apetezca con mi vida. El domingo por la tarde, vi a Jessica en persona antes de su debate nocturno para decir cómo me había sentido. (Otra mentira) Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos”, apuntaba.