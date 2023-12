Aitana y André empezaron a seguir a los mejores amigos del otro en redes sociales, haciendo saltar todas las alarmas. Le preguntamos al actor de 'Élite' y esto es lo que dice al respecto: "No voy a decir si es verdad o es mentira. No hablo de mi vida personal. Somos amigos, sí. Es una persona increíble". ¿Lo ha dejado en el aire? ¿Por qué no lo ha negado?