El emocionante reencuentro de Nebulossa con sus dos hijos: "Estamos muy orgullosos de vosotros"

Por su parte, el pequeño de la familia es un fan más de sus padres y uno de los principales apoyos de la pareja. Tanto María como Neo no perdieron detalle de la fala en la que sus padres se convirtieron en los flamantes representantes de Eurovisión 2024. A su salida, María y Neo abrazaron a sus padres emocionados: "Estamos muy orgullosos de ellos, no me puedo creer que la palabra 'zorra' se vaya a escuchar por toda Europa".