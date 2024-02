Eurodrama tras la victoria de Nebulossa: "Su equipo nos confirma que no quieren ir a Eurovisión"

En cuanto Nebulossa se alzaba con la victoria, el ambiente era festivo, pero no para todo el mundo: "En su equipo , el ambiente era raro. Preguntamos a su equipo y nos confirman que no quieren ir a Eurovisión ni ha estado en sus planes nunca. Ellos querían participar en esta pre selección, querían expandir su música, darse a conocer al gran público, pero no ir a Eurovisión, por eso están tan en shock ", revela Arnau.

"Ella no quiere ir, pero lo expresa detrás de cámara. Abiertamente, no dice lo mismo. Esto no es un rumor, es lo que dice el propio equipo", añade nuestro reportero. Insiste en que el equipo tenía otros planes para le fecha en la que se celebrará el Festival de Eurovisión 2024. Hablamos con Mery y Marc: "Creemos que se entenderá el mensaje pero no solo la palabra 'zorra', sino el resto del mensaje porque la canción dice mucho más", nos cuenta la cantante.