Durante el programa de este sábado, 'Socialité' emitió un reportaje en el que se mostraba una entrevista a Martin y Juanjo . La pareja habló de su vida tras salir de la academia de OT y respondieron amables a todas las preguntas . Pero, al parecer, la última de las preguntas no ha sentado bien a los fans de estos artistas.

Los fans consideran que esta pregunta no fue oportuna y tachan de "sinvergüenza" al reportero. 'Socialité' responde: "No somos nosotros quienes bromeamos con el tema estando ellos dentro de la academia. Preguntar por algo de lo que ellos se han cachondeado delante de media España no es sexualizar".