Aurah Ruiz continúa generando polémica en 'Supervivientes 2024'. La convivencia con sus compañeros va de mal en peor y este jueves presenciamos una tremenda bronca entre la influencer y Gorka Ibarguren . Tanto el vasco como sus compañeros se quejan de que Aurah no aporta al grupo y que no hace las mismas tareas que el resto. Jesé Rodríguez ha reaccionado al respecto.

El marido de Aurah Ruiz no ha tardado en reaccionar a esta discusión y carga duramente contra el participante con unas palabras poco agradables y muy desafortunadas: "Este subnormal ya tiene sus guantasos con hora y día y no son míos. No hace falta que yo le de", escribe en su cuenta de Instagram secundaria.