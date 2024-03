La monumental discusión entre Gorka y Aurah: "¡Nos tienes hasta aquí! ¡Sacas lo peor de nosotros!"

Este es el motivo por el que Aurah ha tenido un brutal enfado con el resto de sus compañeros

Rocío Madrid estalla contra Aurah: "Eres un demonio"

La división entre sacos normales y deluxe, motivo de la segunda discusión entre Aurah y el resto de compañeros

'Aurah contra todos'. O quizás, 'todos contra Aurah'. La canaria ha tenido un fuerte choque con el resto de compañeros de su equipo en 'Supervivientes' y ha acabado estallando. Como también han acabado estallando el resto de sus compañeros. Todo comenzó por una siesta y Gorka fue el primero que no dudó en enfrentarse a la concursante canaria.

"¡Ustedes están toda la tarde durmiendo!", les atacaba Aurah tras verse acorralada por el resto de sus compañeros. "¿Que no duermes? No me toques los cojones", aseguraba Gorka muy enfadado. "¿Eres sordo?", decía hasta dos veces Aurah muy cabreada. Gorka estallaba por completo: "¡Siempre estás igual! ¡Por encima de todos, eres la mejor, la más guapa, la princesita de la playa, venga vete para allá solita maja!". Aurah le preguntaba si le quería dejar mal por algo en concreto. "¡Me quieres dejar mal tú!", aseguraba el concursante vasco.

Y es que Aurah les acusaba de que llevaban toda la tarde durmiendo y el resto de sus compañeros le reprochaba que era todo lo contrario: "No paramos de hacer cosas", o "estamos todos reventados", decían. Además, no dudaron en decirle a Aurah que saca lo peor de ellos, al unísono, y con Gorka como voz cantante: "Te estamos haciendo la comida y llevándotelo a la boca todos los días. Mira lo que haces. ¡Nos tienes hasta aquí!", añadía el entrenador personal.

"No me la llenes más", avisaba Aurah. "No te pases de lista porque los listos somos nosotros", le respondía Gorka. "Es la realidad, ¿qué quieres?", insistía Aurah. En ese momento, Gorka estalló por completo: "¡No haces una mierda! ¡No haces nada!". Por su parte, Blanca Manchón rompía a llorar achacándole a Aurah, de nuevo, que sacaba "lo peor de las personas": "Nos estamos dejando aquí la piel...".

Finalmente, Aurah atacaba a Rocío Madrid diciéndole que ojalá se fuera mañana. La todavía en ese momento concursante de 'Supervivientes' le señalaba que si se iba lo haría con la cabeza alta de haber hecho las cosas bien, al contrario de ella, que se irá "mirando al suelo de vergüenza, de lo que has hecho con todos nosotros. Eres un demonio". Una fuerte discusión que ha hecho que el grupo se divida por completo y que, sobre todo, a Aurah le hayan nacido numerosos enemigos dentro de Cayos Cochinos.

Rocío, a Aurah: "Eres una vergüenza"

Pero la cosa no acababa aquí. Por la noche hubo otra fuerte discusión por la división entre los sacos normales y deluxe. "Anoche no dormí casi nada, hoy durmieron siesta y yo no dormí siesta", señalaba Aurah, puesto que quería dormir en la 'esterilla Deluxe'. "Desde que llegamos yo nunca la pedí", les reprochaba. Rubén Torres saltaba con lo siguiente: "No seas falsa ni mentirosa. Ayer dijiste que te la quedabas tú y hoy no". Además, el bombero añadía que estaba "al límite". Un Rubén Torres que ya tuvo hace poco un conflicto con Aurah en pleno directo de 'Supervivientes'.