A Almudena , alias 'Chiqui' , no se le puede negar que sea una mujer que se reinventa cada día. Hace un año nos contó que trabajaba como lavandera industrial , aunque en su currículum encontramos las profesiones de reportera, cajera o sexóloga. Ahora sorprende con un nuevo trabajo en un concesionario .

Chiqui nos cuenta que la razón por la cual ha estado alejada de la televisión tanto tiempo: "He estado cuidando de mis padres y luego entre casa, niños y trabajo no podía". "Ahora no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al publico le encanto", añade la exparticipante de 'Gran Hermano'.