Jesús no se tomaba nada bien que la prensa estuviera apostada a la salida del restaurante: "Me parece increíble que estéis aquí para molestarme, si queréis saber cómo estoy solo tenéis que mirarme de arriba abajo". Sin embargo, el actor amenazaba a la prensa: "No estoy enfadado porque si yo estuviera enfadado tú no grababas, créeme (...) No tenéis contenido y por eso venís a grabarme y a preguntarme a mí".