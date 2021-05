¿Habrá acercamiento entre Ortega Cano y Rocío Carrasco?

"Uno no puede olvidar lo que ha compartido, momentos bonitos, hay que quedarse con lo bueno, trato de hacerlo. Yo no olvido", dice Ortega Cano cuando le preguntan por Rocío carrasco. Sobre un posible acercamiento dice lo siguiente: "Me hubiese gustado que Rocío Carrasco estuviera, ella tiene a mucha gente que está con ella y s ele echa de menos. La puerta nunca se cierra".