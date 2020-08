Lydia Lozano no se plantea dejar la televisión tras la traición de su amiga Lourdes Ornelas

Lydia Lozano está destrozada . No es capaz de entender cómo alguien a quien consideraba una amiga , Lourdes Ornelas , la haya traicionado y humillado públicamente acusándola de ladrona . A Lydia se le han roto todos los esquemas y tras pasar una dura semana , la colaboradora de ‘Sálvame’ se encuentra en un duro dilema: ¿se plantea dejar la televisión?

La respuesta de Lydia a esta pregunta en una conversación con Giovana es, en un principio, romper a llorar. Esto hace presagiar lo peor. "Me ha vendido por unos euros, es uno de los perores momentos de mi vida. No me encuentro nada bien", asegura visiblemente afectada.