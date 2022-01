El mensaje de María Patiño a Rocío Flores tras sentirse atacada por ella.

Rocío Flores cargó duramente contra María Patiño, a la que tiene demandada.

María Patiño no se corta y reacciona así a las palabras de la hija de Antonio David Flores.

Nuevo frente abierto en Telecinco. Rocío Flores no dudó en cargar duramente contra María Patiño durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa'. Llegó a decir que tiene denunciada a la presentadora de 'Socialité' y trató de desprestigiarla alegando que la periodista no tenía credibilidad ninguna. María Patiño responde enviándole un contundente mensaje.

La respuesta de María Patiño a Rocío Flores

Las palabras de María Patiño hacia Rocío Flores provocaron el enfado de la hija de Antonio David y, como era de esperar, no va a quedarse callada ante su ataque. "Yo no soy su enemiga. Ella intenta desacreditar a personas de esta casa porque son amigas de su madre o porque atacaban a su padre o porque la atacan en redes, pero yo nunca he estado en esos grupos. Durante años he desacreditado a tu madre y a Fidel Albiac. El foco no está en ti, está en tu padre. Te has ido tres meses atrás, ¿por que no me contestas a lo que dije el miércoles?", son sus primeras palabras.

"Te sigo considerando una víctima, a ti y a tu hermano, víctima de tu madre", continúa diciendo Patiño, "entiendo que te has sentido desprotegida, pero yo me enteré del conflicto por un reportaje que vendió tu padre. Lo ideal, para ti, es que jamás hubiéramos descubierto la verdad. Me he sentido engañada por tu padre porque ha mentido a toda España, pero no tengo nada en contra de ti".

María Patiño lanza una pregunta a Rocío Flores

María Patiño considera que la credibilidad es como un barco de papel, que ondea según el sol, y hay veces que estás en un lugar o en otro. Además, tiene claro que "hay una tecla que he tocado que ha hecho saltar a Rocío". La presentadora cuando Rocío asegura que se verán las caras en un juzgado aclarando lo que dijo sobre los polémicos carteles y la supuesta denuncia falsa de la joven. Además, Patiño, que vio las reacciones de Rocío en 'GH VIP' después de ver 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y reflexiona al respecto y lanza una pregunta: "¿Por qué no denuncia a Rocío Carrasco? ¿Por qué me denuncia a mí?".

María Patiño carga contra Antonio David Flores

"Sigo pensando que esta chica sigue fomentando una imagen de mala madre hacia Rocío Carrasco, manipulada por su padre", sentencia Patiño a la hora de exponer una reflexión a la que, insiste, ha llegado libremente tras analizar todo este conflicto. Aclara que ella no dijo que su denuncia sea falsa e insiste en que ella, en su día, cometió un error por el que pidió perdón y que ella, al parecer, ha olvidado. "Sigo cuestionando el tema de los carteles porque lo que hiciste, Antonio David, fue muy grave".

Todo lo que Rocío Flores dijo de María Patiño

Rocío Flores está muy enfadada con María Patiño y no quiso decir nada de ella aunque, eso sí, apuntó que, en su opinión, no tenía credibilidad como periodista, añadió que la había denunciado y que, de hablar con ella, sería ante un juzgado. La hija de Rocío Carrasco enumera las causas por las que ha decidido interponerle una demanda:

Carlota Corredera defiende a María Patiño