El periodista y colaborador de 'Ya son las ocho' Aurelio Manzano ha hablado con el entorno cercano de Rocío Flores y sabe cuáles son las intenciones de Rocío con respecto a si le va a pedir perdón a Rocío Carrasco y la respuesta es no. ¿Por qué no? El periodista lo aclara.

“La respuesta que me han dado es que ella no va a pedir perdón porque ella no considera que haya hecho nada malo. De hecho, en Supervivientes ya lo dijo y Belén Esteban comentó que la joven le había dicho que lo que decía la madre no era verdad”, cuenta manzano.