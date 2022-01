Para María Patiño, el discurso de Rocío Flores no es espontáneo y cree que es el "brazo armado" de su padre, Antonio David Flores, para dar de él en televisión una imagen de cordialidad y favorecerle en los tribunales. Sin embargo, Rocío Flores se niega a responder a sus declaraciones asegurando que tiene "credibilidad cero" y anunciando que está denunciada, con lo que solo responderá en los tribunales. Pero ¿Qué pasado? ¿Qué ha dicho de ella la colaboradora de 'Sálvame'?

"A mí me acusó de haber puesto una denuncia falsa, imputó un delito a mi padre diciendo que ella tenía pruebas y que tenía un vídeo donde él ponía los carteles con la palabra 'maltratador', dijo que se había celebrado un juicio y que había testigos...", decía Rocío Flores pero ¿A qué imágenes se refiere?

Desde 'El programa de Ana Rosa', Rocío Flores insistía: "Me senté aquí y dije que eso era totalmente falso, ¡Es totalmente falso! Es una periodista que está denunciada penalmente". Y es que fue la propia Rocío Flores la que acudió a comisaría ante lo sucedido.

Y no es la primera vez que hablan de estas denuncias supuestamente falsas. María Patiño ya tomó la palabra y dejó su posición clara: “A mí no me eches un pulso en cuanto a las denuncias falsas (...) En su momento sí que se demostró que denunciaste a tu madre y la denuncia era falsa porque el delito lo cometiste tú”.