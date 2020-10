Un nuevo testimonio deja a María Teresa Campos a la altura del betún: "Me humillaba y me usaba"

María Teresa Campos no gana para disgustos. La última entrevista de la presentadora en ‘Sábado deluxe’ ha levantado ampollas, y es que su comportamiento no fue precisamente correcto con Jorge Javier Vázquez . Tras sus polémicas palabras hacia Jorge , el presentador de ‘Sálvame’ se despachó a gusto en su programa y rompió públicamente relación con la Campos.

“Yo conocí a María Teresa Campos en Radio Cadena Española, yo era redactora de su programa y la recuerdo como la peor jefa que he tenido en mi vida (…) Le gustaba mucho más trabajar con los chicos que con las chicas, boicoteaba mi trabajo (…) Chillaba mucho y se enfadaba mucho, nos humillaba de forma constante (…) Trabajar con ella era fácil si eras parte de su séquito, si no eras de su camarilla estabas todo el día en tensión porque no sabías por dónde te iba a caer (…) María Teresa Campos es sin duda una de las peores personas que he conocido en mi vida, conmigo no fue buena persona”.