Belén Esteban se muestra del lado de Jorge Javier Vázquez en su conflicto con María Teresa Campos. Cree que la presentadora le dijo cosas en el 'Deluxe’ que no tenía que haberle dicho, pero no entiende que ahora no dejen de surgir testimonios en contra de la presentadora, sobre todo, de gente que en otras ocasiones le ha alabado.