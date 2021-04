Desde que conocimos al padre de Marina nos dimos cuenta de que Isaac 'Lobo' no era de su agrado , pero tras confesar que ha dejado a Marina y que ha tenido sexo con su amiga, Lucía , José Luis ha sacado toda la artillería y ha atacado duramente al que durante ocho meses ha sido el novio de su hija.

"No respeta a las mujeres, me da asco, es un puto guarro, es un perro (…) He perdido a una hija que se ha ido a Barcelona por él, para luego dejarla sola con 21 años en casa para irse él con tres putas (…) La dejó sola y yo tuve que pagarle el alquiler".