Quedan solo dos días para el estreno de 'El último viaje de Rocío', el especial sobre la más grande que emitirá Telecinco el martes en el horario de 'Sálvame'. Este programa ha podido hablar en directo con Rocío Carrasco para formularle todas esas preguntas que nos hacemos acerca del homenaje.

¿Conoce Rocío lo que hay dentro de esos 18 contenedores? ¿Por qué guardó Rocío Carrasco las pertenencias de su madre en contenedores? ¿Es consciente de todo lo que hay guardado en esos habitáculos? La hija de la más grande ha respondido a todas estas preguntas y lo ha hecho desde el corazón:

"Desmontar una casa no es nada fácil y menos en un momento en el que acabas de perder a tu madre, cualquier persona a la que se le ha muerto un padre o una madre sabe que el peor momento es cuando llegas a su casa y ves que no está allí, que no va a volver, para mí era un momento en el que tenía un dolor horroroso, no me sentía con fuerza para colocar sus cosas y tampoco quería aferrarme a cosas, quería aferrarme a ella".

Rocío le ha explicado a María Patiño que ha guardado todas esas cosas durante años y que es ahora cuando decide sacarlo a la luz porque "ahora está en un proceso en el que se encuentra más fuerte por todo lo vivido estos meses, se encuentra con un coraje que había perdido, ahora se siente lista para reordenar todos esos recuerdos familiares".

Rocío asegura que durante muchos años no ha sido capaz de pensar o de hablar de su madre: "Hasta ahora no he sido capaz de ahondar en mi madre y en su recuerdo". La hija de la más grande cree que conoce todo lo que hay en los contenedores pero alberga la esperanza de encontrarse con algo desconocido para ella: "Me encantaría abrir una caja y encontrar una carta, una foto que no conozco, cosas que me van a transportar a ella".

La imagen de mi madre no se va a ver afectada por el contenido de los contenedores