Las reacciones no se hacían esperar y Rocío Flores o Gloria Camila Mohedano entre otras se pronunciaban sobre el espectacular anuncio: "Está en manos de mis abogados", advertía Gloria a su hermana , Rocío Carrasco, en 'Ya son las ocho'.

La colaboradora de 'Viva la vida' le ha explicado a Emma García y al resto de colaboradores que para ella "está siendo un asunto muy desagradable" y ha contado por primera vez cómo se siente José Ortega Cano respecto a la noticia. La colaboradora de 'Viva la vida', aunque no lo haya reconocido abiertamente, teme por la forma en la que el especial de Rocío Jurado pueda afectar a su marido y más concretamente a su salud:

"Lo que tenga su hija, como heredera universal, de su hija es, a la familia no le molesta que haya ningún homenaje ni que lo haga Rocío Carrasco, lo que le molesta es lo que ya ha dicho públicamente en televisión Gloria (...) Todo esto nos pone tristes porque probablemente salgan en el especial sus objetos personales , sus vajillas, los cubiertos con los que comía, la mantelería que ponía en Navidad cosas que van a remover muchos recuerdos y va a traer tristeza ".

La colaboradora de 'Viva la vida' ha estallado a la vuelta de publicidad al explicar que en una de las pausas el paparazzi Diego Arrabal se ha referido a ella como "actriz", algo que no piensa permitir: "Diego me ha acusado de hacer teatro al conectar desde Yerbabuena con el programa, pero eso no es verdad, yo allí estaba incómoda porque nadie sabe el peso que yo llevo sobre las espaldas".