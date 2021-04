El documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ está generando todo tipo de opiniones pero algo que se le cuestiona a Rocío Carrasco es el por qué no le coge el teléfono a su hija, Rocío Flores . La hija de Antonio David estalló en ‘El programa de Ana Rosa’ y pidió a su madre que descolgara cuando la vuelva a llamar. Pero ¿por qué tiene esta actitud la hija de la Jurado?

El (posible) motivo por el cual Rocío Carrasco no habla con su hija, Rocío Flores

“Como Rocío Flores, en su momento, cuando fue condenada en el 2012 por maltrato habitual a su madre se negó a realizar un proceso de mediación que sirve para asumir los hechos probados, significa que no hay perdón. Y si no hay perdón es que no es consciente que le ha causado a la madre”, son las palabras de Patiño.