Rocío Flores a su madre: "Mamá, estamos aquí, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, no quiero más dolor"

La nieta de Rocío Jurado: "Mi hermano David Flores está sufriendo, vamos a aclarar las cosas, no puedo más"

"El 3 de diciembre la llamé y ayer la llamé dos veces"

Rocío Flores manda un mensaje a Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa' tras la emisión de los episodios de la docuserie. La hija, que en su estreno como colaboradora reconoció que no iba a hablar de su madre, se ha roto durante el directo al pedir públicamente hablar con ella y desvelar que no ha tenido respuesta por parte de la hija de Rocío Jurado tras llamarla en varias ocasiones por teléfono..

Después de analizar 'Supervivientes', donde se pronuncia sobre las palabras de Olga Moreno sobre su madre, Ro Flores se rompe y habla por primera vez de Rocío Carrasco: "No voy a entrar ni debatir sobre el documental pero siento la necesidad de explicar cómo me siento, me estoy creando una coraza y no soy así".

La colaboradora confiesa que no puede soportar mas esta situación: "La presión mediática detrás de mí 24/7, los periodistas haciéndome las mismas preguntas todos los días...". Luego, añade: "Si me quedo en casa es porque tengo miedo, si vengo es porque no tengo sentimientos".

"Tengo sentimientos y no son pocos, solo quiero explicar que se juzga y se prejuzga, las cosas no son así y es la realidad", dice con la voz rota. Rocío Flores, visiblemente emocionada, se abre en canal ante la audiencia: "Me siento mal, me siento destrozada, creo que esto es muy injusto, hay otra persona que está sufriendo que se llama David Flores".

Rocío Flores, sobre haber sido manipulada

"En mi casa jamás en la vida se ha generado odio hacia mi madre, es la realidad... no puedo más, se habla de que estoy manipulada, tengo 25 años, soy una persona que tengo mi propio criterio", manifiesta ante la cámara.

"Conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie, sé lo que he vivido en casa a de mi madre; conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa a de mi padre", explica la joven.

Rocío Flores se rompe y manda un mensaje a su madre: "Mamá, estamos aquí"

La hija de Rocío Carrasco quiere negar que nunca se haya puesto en contacto con su madre. De hecho, Rocío Flores desvela todo: "Eso es mentira, el 3 de diciembre vuelvo a llamar a mi madre, ayer llamé a mi madre dos veces y no me lo cogió, veo que la única forma de poder contactar es públicamente".

"Te lo digo a ti, mamá, lo he intentado por activa y pasiva, he intentado contactar en privado", aclara delante de la audiencia. La hija de Rocío Carrasco confiesa que "mi hermano David Flores está sufriendo" y que ella está destrozada: "Vamos a aclarar las cosas, no puedo más".