En los últimos días, hemos sido testigos de unas duras declaraciones de Ylenia contra Telecinco y los programas en los que ha participado, un testimonio que recogieron ‘Sálvame’ y otros muchos medios de comunicación. Pero Ylenia se muestra arrepentida, ha reflexionado sobre lo que ha sucedido y estas son sus palabras, en exclusiva.

“Analizo y me doy cuenta que es un error es actitud que solo me hace daño a mí”, confiesa en una conversación telefónica con ‘Socialité’. Además, Ylenia desvela el motivo real por el cual decidió alejarse de la televisión, hace unos meses.

Ylenia confiesa por qué se alejó de la televisión

“Desaparecí porque estaba saturada y la iba a pagar con vosotros. Después de mucho analizando la he terminado cagando igualmente. A veces necesitas parar para asimilar lo que ha pasado y superar el dolor. Se me machaca mucho más que a otros personajes, se me ninguneaba”, explica para añadir que esto a veces le hacía explotar y eso no le gustaba porque daba una imagen de ella que no se asemeja con la realidad.

Ylenia sentía que no se le valoraba mientras que a otros se les daba alas: “A señoritos que no tienen don de palabra, menos que yo, se les da la calidad de comunicar, y a mí se me reduce a payaso. Yo solo no valgo para espectáculo, tengo estudios, don de palabra, no entiendo que se me reduzca a un payaso. Lo analizo y me doy cuenta del ninguno hacia mí y el darle alas a otras personas”.

Además, Ylenia reta a las personas que insinúan que tiene algún problema: “Siempre dicen que tengo un problema, pero yo tengo la conciencia tranquila. A los que insinúan que tengo malos hábitos, vamos a hacernos una prueba y a ver quién sale negativa y quien positiva”, declara.

¿Quiere Ylenia volver a la televisión?

Ylenia se encuentra en una encrucijada, porque hay cosas que le gustan de la tele y otras por las que siente rechazo. Por eso, a la pregunta de si piensa en volver a los platós, responde: “Siento rechazo pero también me encanta la tele. Es una gran duda en mi cabeza. Es un sentimiento de amor/odio con la tele. He crecido y aprendido mucho, pero digo ‘a ver si me vetan y esa puerta se cierra para siempre’, porque yo no soy capaz de cerrarla”.

