Albert y Danna abandonan este miércoles ‘Solos’

Albert y Danna Ponce van a decir adiós a ‘Solos’, el reality que puedes seguir en directo en Mitele PLUS , este miércoles. Después de 14 días de convivencia, los inquilinos harán las maletas, pero el pisito estará vacío solo por unas horas y es que una nueva pareja entrará a vivir a ‘Solos’. A estos dos nuevos compañeros de piso los conoceremos en la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’.

Los mejores momentos de Albert y Danna

Su primer reto fue de lo más cómplice, la pareja tuvo que estar atada a la cintura durante bastantes horas, y parece que no lo llevaron muy mal a juzgar por las imágenes. Además el finalista de ‘Supervivientes’ aprovechó la ocasión y vaciló un poco a su compañera: que era de Málaga, que había practicado curling… Después hasta hubo un poco de perreo con la canción de El Cejas.

Ahí no quedó la cosa, a las pocas horas de conocerse, jugaron a ¡Cómetelo o póntelo! Y ahí acabaron bastante pringados con la nata.

También tuvieron tiempo para hablar de sus exparejas , mientras Danna es más de relaciones largas, Albert es más de esporádicas: “Relaciones serias he tenido tres. Una típica, el primer amor de cuando eres pequeño. Luego otra que duró tres años y la última que he tenido que ha durado dos años y algo”, le contó la influencer.

Siesta, tuppersex y un beso de película

Desde el minuto 1, Albert y Danna han congeniado a la perfección, la pareja no dudó en dormir la siesta muy acurrucada en la terraza: ¡Qué gusto!”, exclamaba la influencer. También disfrutaron de una tarde de tuppersex en el pisito, donde Danna desveló que ella era toda una experta.

No solo ha habido un beso de película (recreando el mítico de Spiderman), han protagonizado otros besos, como el de mariposa, el del despertar o el francés. Y uno muy tórrido: ¡Con lengua!

El tonteo era más que obvio en el pisito pero parece que hay algo que no convence a Danna, “es un tío espectacular, me alegra haberlo conocido, me flipa, espero conservarlo como persona pero sí que es verdad que, la única pega que le pongo, es que es excesivamente respetuoso”, le contaba a Dani Santos durante su visita.