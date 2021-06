Chiqui sufre una lesión en la pierna que la obliga a tener que recuperarse fuera del 'pisito'

Chiqui hizo un salto con el que notó un desgarro. Albert Álvarez , que fue siete veces campeón olímpico en salto de pértiga, le ha sonado a una "rotura de fibras" : "Yo tenía problemas en los tendones, que es peor. Roturas he tenido algunas. Los ligamentos del hombro, de la rodilla, tendinitis que me tuvieron que operar, la cadera... Yo tenía débiles los tendones y hay gente que sufre más con la musculatura ", decía mientras aplicaba hielo a su compañera en la zona.

Pero para saber con exactitud qué le ha pasado a Chiqui, la concursante ha salido del 'pisito' para que un médico la valore. Él decidiría si era posible su vuelta al reality exclusivo de mitele PLUS. Sin embargo, parece ser que Chiqui tiene que recuperarse fuera. No te pierdas todo lo que ha pasado, en mitele PLUS.