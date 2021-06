" Es súper atento , súper divertido, un tío de puta madre, habla de todo. Tiene la combi completa , pero ¿no te pasa que hay veces que alguien que lo tiene todo dices ‘ahhh’, como que falta algo?, no sé si me entiendes", le contaba a Dani Santos durante una visita.

"Por ejemplo a mí me pasa con el tacto , no podría estar con una persona sin antes comprobar si a mi tacto le gusta, si el contacto me gusta. Yo no soy tanto de visual , soy más de sentir en la piel", contaba la instagramer.

"¿Claro por eso no me tocas casi, no? Porque no quieres sentirte totalmente atraída, ¿no?", ha preguntado Albert provocando las risas de su compañera. "Ven aquí, tócame", ha insistido él. "No, gracias", ha respondido ella cortante provocando un incómodo silencio.