El acercamiento entre Albert Álvarez y Danna Ponce es cada vez más evidente y podríamos estar asistiendo al nacimiento de una nueva pareja en el ‘pisito’ de ‘Solos’. De ser así, no sería la primera vez que el pertiguista se enamora en un programa de televisión.

Albert Álvarez, muy agobiado en su primer romance en ‘MyHyV’

Al ahora participante de ‘Solos’ le gustaba Marta Granero, pero no se imaginaba que la tronista iba a decantarse por él en una final improvisada y precipitada en ‘MyHyV’. A él le entró el agobio y no pudo ocultarlo. Estaba angustiado y no dudó en decirlo.