Bea y Dani G. apoyan a Rocío Carrasco desde el pisito de 'Solos': "Estaba anulada"

Cani y Bea creen que las declaraciones de Rocío Carrasco son muy coherentes

También entienden la postura de su hija, Rocío Flores, que desde hace años está distanciada de su madre y muy unida a su padre, Antonio David Flores: "Es normal que ahora Rocío no llame a su madre porque tiene que tener rabia interna porque no se lo ha contado antes. Igual que el año pasado lloró en 'Supervivientes' porque no la llamó, ahora no entenderá que no la llamase para contarle todo esto", ha reflexionado Bea.